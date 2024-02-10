Губин Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Мария Семенова

Губин Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Афонасий Савин

Рождение ребёнка
04.01.1899 ст.

Дочь: Губина Татьяна Афонасьева

Отец ребёнка: Губин Афонасий Савин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.