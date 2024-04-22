Павел Никитин
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Никита Михайлов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Феодосия Павлова
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
20.01.1792 ст.
Дочь: Ксения Павлова
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
07.06.1794 ст.
Сын: Елисей Павлов
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
18.11.1796 ст.
Сын: Михайла Павлов
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тихон Павлов
Мать ребёнка: Васса Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Михайлова
Смерть
Неизвестно