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Павел Никитин

Место рождения

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Никита Михайлов

Мать: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Феодосия Павлова

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1792 ст.

Дочь: Ксения Павлова

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1794 ст.

Сын: Елисей Павлов

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1796 ст.

Сын: Михайла Павлов

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Тихон Павлов

Мать ребёнка: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Михайлова

Смерть
Неизвестно
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