Ваганов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1913 по 1914 ст.
Жена: Протасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ваганов Александр Александрович
Мать ребёнка: Протасова Дарья Ивановна
Кировская область
Смерть
1915 ст.
Погиб в Первую Мировую войну