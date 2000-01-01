Ваганов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганов Александр

Ваганов Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1913 по 1914 ст.

Жена: Протасова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ваганов Александр Александрович

Мать ребёнка: Протасова Дарья Ивановна

Кировская область
Смерть
1915 ст.
Погиб в Первую Мировую войну
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close