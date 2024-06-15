Посохина (Некрасова) Стефанида Егорова
Место рождения
Дата рождения11.11.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1788
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1810
Дочь: (Посохина) Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов
Рождение ребёнка
02.11.1812
Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов
Рождение ребёнка
02.10.1815
Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов
Рождение ребёнка
02.09.1819
Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1823
Дочь: (Посохина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1827
Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов
Рождение ребёнка
29.06.1832
Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов
Смерть
Неизвестно