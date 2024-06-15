Посохина (Некрасова) Стефанида Егорова 11.11.1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина (Некрасова) Стефанида Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.11.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1788

Отец: Некрасов Егор Иванович

Мать: Некрасова Федосья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Иван Логгинов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1810

Дочь: (Посохина) Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1812

Сын: Посохин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1815

Сын: Посохин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1819

Сын: Посохин Семен Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1823

Дочь: (Посохина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1827

Сын: Посохин Илья Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1832

Сын: Посохин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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