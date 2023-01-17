Григорьева (Комарова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Комарова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Фёдор

Мать: Комарова Аксинья

Рождение ребёнка
27.03.1916

Сын: Григорьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Севастьянович

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Козицына Софья Прокопьевна

Отец ребёнка: Григорьев Прокопий Севастьянович

Мальчиха, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Леонид Прокопьевич

Отец ребёнка: Григорьев Прокопий Севастьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Прокопий Севастьянович

Смерть
1976
Малая Черемшанка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
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