Григорьева (Комарова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Фёдор
Мать: Комарова Аксинья
Рождение ребёнка
27.03.1916
Сын: Григорьев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Севастьянович
Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Козицына Софья Прокопьевна
Отец ребёнка: Григорьев Прокопий Севастьянович
Мальчиха, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Леонид Прокопьевич
Отец ребёнка: Григорьев Прокопий Севастьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Малая Черемшанка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область