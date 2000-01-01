Грудева (Грудева) Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудева (Грудева) Агрипина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Грудев Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Грудев Василий Федорович

Отец ребёнка: Грудев Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Грудев Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Грудев Федор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудев Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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