Грудева (Грудева) Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Грудев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Грудев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Грудев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Грудев Федор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно