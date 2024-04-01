Hovde (Tho) Edda Halvorson
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1884
Дата смерти05.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1902
Дочь: Hovde (Hovde) Elizabeth Beatrice
Отец ребёнка: Hovde Francis Bernhard Julius
Рождение ребёнка
24.08.1906
Отец ребёнка: Hovde Francis Bernhard Julius
Рождение ребёнка
03.07.1914
Дочь: Hovde (Hovde) Helen Dorothy
Отец ребёнка: Hovde Francis Bernhard Julius
Смерть
05.07.1969