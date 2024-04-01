Hovde (Tho) Edda Halvorson — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hovde (Tho) Edda Halvorson

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1884

Дата смерти

05.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1902

Дочь: Hovde (Hovde) Elizabeth Beatrice

Отец ребёнка: Hovde Francis Bernhard Julius

Рождение ребёнка
24.08.1906

Сын: Hovde Edward Ferdinand

Отец ребёнка: Hovde Francis Bernhard Julius

Рождение ребёнка
03.07.1914

Дочь: Hovde (Hovde) Helen Dorothy

Отец ребёнка: Hovde Francis Bernhard Julius

Смерть
05.07.1969

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