Ужинский Валентин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ужинская Татьяна
Рождение ребёнка
25.02.1980
Дочь: Ужинская Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Черкашина Елена Витальевна
Рождение ребёнка
12.10.1988
Дочь: Ужинская Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1992
Дочь: Ужинская Вера Валентиновна
Мать ребёнка: не указана