Ужинский Валентин Андреевич 24.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ужинский Валентин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1960

Отец: Бахтеев Андрей Халлиулович

Мать: Ужинская Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ужинская Татьяна

Рождение ребёнка
25.02.1980

Дочь: Ужинская Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Черкашина Елена Витальевна

Рождение ребёнка
12.10.1988

Дочь: Ужинская Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1992

Дочь: Ужинская Вера Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

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