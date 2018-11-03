Соловьева (Никитенко) Раиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1938
Сын: Соловьев Николай Емельянович
Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Егор Емельянович
Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Иван Емельянович
Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Владимир Емельянович
Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович
Смерть
1969