Соловьева (Никитенко) Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Никитенко) Раиса Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1938

Сын: Соловьев Николай Емельянович

Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Емельян Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Егор Емельянович

Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Емельянович

Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Владимир Емельянович

Отец ребёнка: Соловьев Емельян Максимович

Смерть
1969
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