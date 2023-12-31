Канбаров Филат Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канбаров Филат Тарасов

Место рождения

с. Пушкарская слобода

Дата рождения

1643

Дата смерти

1714

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1643

Отец: Канбаров Тарас

Мать: не указана

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1675

Сын: Канбаров Яков Филатов

Мать ребёнка: Канбарова Фёкла Тимофеева

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1687

Сын: Канбаров Евстрат Филатов

Мать ребёнка: Канбарова Фёкла Тимофеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канбарова Фёкла Тимофеева

Смерть
1714
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
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