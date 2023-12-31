Канбаров Филат Тарасов
Место рожденияс. Пушкарская слобода
Дата рождения1643
Дата смерти1714
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1643
Отец: Канбаров Тарас
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: Канбарова Фёкла Тимофеева
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: Канбарова Фёкла Тимофеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1714
Пушкарская слобода Тамбовский уезд