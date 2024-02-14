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Шарафутдин

Место рождения

д.Кайбицы Старо-Студенецкую вол. Буинского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

1905

Дата смерти

20.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Гаяз

Мать ребёнка: (Габделлатыпова) Махубжамал

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Валиева (Шарафутдинова) Фэхрибану

Мать ребёнка: (Габделлатыпова) Махубжамал

Смерть
20.01.1986

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