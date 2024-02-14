Шарафутдин
Место рожденияд.Кайбицы Старо-Студенецкую вол. Буинского уезда Симбирской губ.
Дата рождения1905
Дата смерти20.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гаяз
Мать ребёнка: (Габделлатыпова) Махубжамал
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Валиева (Шарафутдинова) Фэхрибану
Мать ребёнка: (Габделлатыпова) Махубжамал
Смерть
20.01.1986