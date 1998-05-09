Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1998

Отец: не указан

Мать: Надежда

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