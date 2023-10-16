Гришков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1970

Отец: Гришков Иван Романович

Мать: Гришкова Прасковья

Рождение ребёнка
11.12.2002

Сын: Гришков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Гришкова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
30.07.2012

Сын: Гришков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Гришкова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Гришкова Елена Владимировна

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