Гришков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1970
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1970
Отец: Гришков Иван Романович
Мать: Гришкова Прасковья
Рождение ребёнка
11.12.2002
Сын: Гришков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Гришкова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
30.07.2012
Мать ребёнка: Гришкова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришкова Елена Владимировна