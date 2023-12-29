Петренко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Григорий

Петренко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петренко) Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.