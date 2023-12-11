Проценок Феодосия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Проценок Ирина Павлова
Отец ребёнка: Проценок Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бас Мария Павлова
Отец ребёнка: Проценок Павел Кириллов
Рождение ребёнка
31.07.1786 ст.
Дочь: Проценок Анна Павлова
Отец ребёнка: Проценок Павел Кириллов
Рождение ребёнка
20.07.1790 ст.
Дочь: Проценок Улита Павлова
Отец ребёнка: Проценок Павел Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно