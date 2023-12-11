Проценок Феодосия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценок Феодосия Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Проценок Ирина Павлова

Отец ребёнка: Проценок Павел Кириллов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бас Мария Павлова

Отец ребёнка: Проценок Павел Кириллов

Рождение ребёнка
31.07.1786 ст.

Дочь: Проценок Анна Павлова

Отец ребёнка: Проценок Павел Кириллов

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1790 ст.

Дочь: Проценок Улита Павлова

Отец ребёнка: Проценок Павел Кириллов

Новые Боровичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценок Павел Кириллов

Смерть
Неизвестно
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