Воеводина Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Воеводин Василий Герасимович
Отец ребёнка: Воеводин Герасим Моисеевич
Городок, Леоновская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
1919
Сын: Воеводин Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Воеводин Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
05.08.1925
Сын: Воеводин Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Воеводин Герасим Моисеевич
Басманово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно