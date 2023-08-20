Воеводина Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Воеводин Василий Герасимович

Отец ребёнка: Воеводин Герасим Моисеевич

Городок, Леоновская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Воеводин Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Воеводин Герасим Моисеевич

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Воеводин Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Воеводин Герасим Моисеевич

Басманово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Герасим Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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