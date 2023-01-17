Раструбин Сидор Ильин
Место рожденияг. Дубровно, Могилевская губерния
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Илья Трофимов
Мать: не указана
г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: не указана
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно