Раструбин Сидор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раструбин Сидор Ильин

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Место рождения

г. Дубровно, Могилевская губерния

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1694 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Илья Трофимов

Мать: не указана

г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Раструбин Федор Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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