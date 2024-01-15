Турусова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович

Рождение ребёнка
30.12.1919

Сын: Турусов Николай Федорович

Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.03.1920

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1923

Сын: Турусов Иван Федорович

Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.10.1925

Сын: Турусов Борис Федорович

Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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