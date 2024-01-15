Турусова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
30.12.1919
Сын: Турусов Николай Федорович
Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
29.03.1920
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
18.01.1923
Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
07.10.1925
Отец ребёнка: Турусов Федор Поликарпович
Смерть
Неизвестно