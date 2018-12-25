Шайгаянов Рашит Шайгаянович
Место рождения
Дата рождения22.02.1939
Дата смерти25.12.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939
Отец: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1966
Сын: Шайгаянов Ринас Рашитович
Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна
Рождение ребёнка
21.09.1967
Сын: Шайгаянов Илдус Рашитович
Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна
Рождение ребёнка
28.04.1970
Дочь: Шайгаянова Нурия Рашитовна
Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна
Рождение ребёнка
15.01.1972
Сын: Шайгаянов Илгиз Рашитович
Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raihan-888@mail.ru Райхан
Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна
Смерть
25.12.2018