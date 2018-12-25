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Шайгаянов Рашит Шайгаянович

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Место рождения

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.02.1939

Дата смерти

25.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

РR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939

Отец: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович

Мать: не указана

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1966

Сын: Шайгаянов Ринас Рашитович

Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1967

Сын: Шайгаянов Илдус Рашитович

Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1970

Дочь: Шайгаянова Нурия Рашитовна

Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1972

Сын: Шайгаянов Илгиз Рашитович

Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирханова Музаяна Амирхановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raihan-888@mail.ru Райхан

Мать ребёнка: Амирханова Музаяна Амирхановна

Смерть
25.12.2018
Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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