Кондратьева (Федулова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Федулова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Иркутская обл.

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

02.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутская обл.
Бракосочетание
1948

Муж: Кондратьев Генрих

Рождение ребёнка
07.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Генрих

Смерть
02.01.2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Элита, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
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