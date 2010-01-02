Кондратьева (Федулова) Екатерина Ивановна
Место рожденияИркутская обл.
Дата рождения15.06.1927
Дата смерти02.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1948
Муж: Кондратьев Генрих
Рождение ребёнка
07.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Генрих
Смерть
02.01.2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Элита, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край