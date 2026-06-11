Никитин Евтихий Иосифов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецНикитин Иоасафий ВасильевНеизвестно г.р.
МатьНикитина Фекла СтефановаНеизвестно г.р.
Супруги
Никитина Мария ГавриловаНеизвестно г.р.
Дети
Никитин Иван Евтихиев26.06.1898 г.р.
Никитин Павел ЕвтихиевНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никитина Мария Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
26.06.1898
Мать ребёнка: Никитина Мария Гаврилова
Смерть
Неизвестно