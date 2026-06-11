Никитин Евтихий Иосифов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Никитин Евтихий Иосифов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Никитин Иоасафий ВасильевНеизвестно г.р.
Мать
Никитина Фекла СтефановаНеизвестно г.р.
Супруги
Никитина Мария ГавриловаНеизвестно г.р.
Дети
Никитин Иван Евтихиев26.06.1898 г.р.
Никитин Павел ЕвтихиевНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Иоасафий Васильев

Мать: Никитина Фекла Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Павел Евтихиев

Мать ребёнка: Никитина Мария Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Никитин Иван Евтихиев

Мать ребёнка: Никитина Мария Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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