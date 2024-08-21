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Жуков Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

12.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Жуков Михаил Арсеньевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Жуков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Жуков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Павловна

Красная Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Жуков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Павловна

Вступление в колхоз
1932
Колхоз "Перелом жизни" Шигоевского с/с
Смерть
12.05.1938

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