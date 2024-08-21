Жуков Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти12.05.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Жуков Михаил Арсеньевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Жуков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Жукова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жуков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Жукова Мария Павловна
Красная Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Жукова Мария Павловна
Вступление в колхоз
1932
Колхоз "Перелом жизни" Шигоевского с/с
Смерть
12.05.1938