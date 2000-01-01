Кравченко Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сероштан Михаил Степанович
Отец ребёнка: Сероштан Степан
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сероштан Василий Степанович
Отец ребёнка: Сероштан Степан
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Сероштан Степан
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Сероштан Анна Степановна
Отец ребёнка: Сероштан Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сероштан Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно