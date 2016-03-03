Петрова Софья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Софья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.2016

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2016

Отец: Петров Владимир Андреевич

Мать: не указана

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