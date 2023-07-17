Бяков Терентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1653
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Бяков Иван
Мать: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Рождение ребёнка
1671
Сын: Бяков Арсений
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Бяков Федор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно