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Бяков Терентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1635 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Бяков Иван

Мать: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи: Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные ... Показать все
Рождение ребёнка
1671

Сын: Бяков Арсений

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Бяков Федор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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