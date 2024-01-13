Лебедев Сергей Сергеевич
Место рожденияТопорки, Российская империя
Дата рождения1898
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1923
Сын: Лебедев Ведимир
Мать ребёнка: Лебедева Юстина
Климовичи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
30.07.1926
Сын: Лебедев Лев
Мать ребёнка: Лебедева Юстина
Климовичи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
19.08.1930
Дочь: Ершова Галина
Мать ребёнка: Лебедева Юстина
Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Юстина
Смерть
1976
Дунилово, Советский Союз (Российская СФСР)
Похороны
Неизвестно
Дунилово, Советский Союз (Российская СФСР)