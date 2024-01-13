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Лебедев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Топорки, Российская империя

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Топорки, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1923

Сын: Лебедев Ведимир

Мать ребёнка: Лебедева Юстина

Климовичи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
30.07.1926

Сын: Лебедев Лев

Мать ребёнка: Лебедева Юстина

Климовичи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
19.08.1930

Дочь: Ершова Галина

Мать ребёнка: Лебедева Юстина

Белыничи, Советский Союз (Белорусская ССР)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Юстина

Смерть
1976
Дунилово, Советский Союз (Российская СФСР)
Похороны
Неизвестно
Дунилово, Советский Союз (Российская СФСР)
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