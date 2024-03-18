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Гапеев Алексей Анатольевич

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

10.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1982

Отец: Гапеев Анатолий Иванович

Мать: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна

Могилев, Могилёвская область
Работа или профессия
Неизвестно
Брест, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Образование
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Место жительства
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Крещение
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
05.11.2006

Жена: Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
14.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна

Брест, Брестская область

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