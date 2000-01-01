Старикова Олеся Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова Олеся Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1990

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1990

Отец: Стариков Василий Николаевич

Мать: не указана

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