Дресвянин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Дресвянин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1906
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Место жительства
Неизвестно
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно