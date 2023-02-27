Дресвянин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

1906 г.р.
1907 г.р.
1911 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Дресвянин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1906

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Место жительства
Неизвестно
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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