Некрасов Егор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1923
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
18.11.1923
Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Каменский волостной ЗАГС Запись №228 (229) 18.11.1923 О женихе: Некрасов Егор Прокопьевич, 23.04.1904 г/р, холост, первым браком Род занятий: хлебопашество Постоянное местожительство: посёлок Ново-... Показать все
Смерть
Неизвестно