Некрасов Егор Прокопьевич 23.04.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Егор Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1923
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
18.11.1923

Жена: Некрасова (Сутягина) Татьяна Михайловна

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Каменский волостной ЗАГС Запись №228 (229) 18.11.1923 О женихе: Некрасов Егор Прокопьевич, 23.04.1904 г/р, холост, первым браком Род занятий: хлебопашество Постоянное местожительство: посёлок Ново-... Показать все
Смерть
Неизвестно

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