Солодянкин Василий Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Солодянкин Логин Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1735
Мать ребёнка: не указана
Середовинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Солодянкин Нефед Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1741