Солодянкин Василий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Василий Матвеев

Место рождения

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Солодянкин Матвей Ильин

Мать: Солодянкина Евдокия Кириллова (Кондратьева)

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Солодянкин Логин Васильев

Мать ребёнка: не указана

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.05.1735

Сын: Солодянкин Яков Васильев

Мать ребёнка: не указана

Середовинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Солодянкин Нефед Васильев

Мать ребёнка: не указана

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1741
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область

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