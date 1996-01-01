Ислямова Каусяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ислямова Каусяр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1996 г.р.

Дети

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Фатыхова Зухря

Отец ребёнка: Ислямов Абдулла

Рождение ребёнка
01.07.1950

Дочь: Закирова Хатимя

Отец ребёнка: Ислямов Абдулла

Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Ислямов Наим

Отец ребёнка: Ислямов Абдулла

Рождение ребёнка
21.11.1956

Сын: Ислямов Али Абдуллович

Отец ребёнка: Ислямов Абдулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ислямов Абдулла

Смерть
Неизвестно
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