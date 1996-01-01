Ислямова Каусяр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Фатыхова Зухря
Отец ребёнка: Ислямов Абдулла
Рождение ребёнка
01.07.1950
Дочь: Закирова Хатимя
Отец ребёнка: Ислямов Абдулла
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Ислямов Наим
Отец ребёнка: Ислямов Абдулла
Рождение ребёнка
21.11.1956
Отец ребёнка: Ислямов Абдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ислямов Абдулла
Смерть
Неизвестно