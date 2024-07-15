Гизатуллин Артур Ирекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатуллина Анастасия Артуровна
Мать ребёнка: Гизатуллина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатуллина ??
Мать ребёнка: Гизатуллина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатуллина ??
Мать ребёнка: Гизатуллина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гизатуллина Ольга