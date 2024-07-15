Гизатуллин Артур Ирекович 11.01.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гизатуллин Артур Ирекович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1974

Отец: Гизатуллин Ирек Кадырович

Мать: Гизатуллина (Лепихина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатуллина Анастасия Артуровна

Мать ребёнка: Гизатуллина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатуллина ??

Мать ребёнка: Гизатуллина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатуллина ??

Мать ребёнка: Гизатуллина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизатуллина Ольга

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