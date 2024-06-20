(Иванова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1920

Дата смерти

22.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Лев Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Рождение ребёнка
02.04.1956

Дочь: Григорьева (Иванова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр

Смерть
22.07.1976

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