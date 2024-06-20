(Иванова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1920
Дата смерти22.07.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Лев Петрович
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Рождение ребёнка
02.04.1956
Дочь: Григорьева (Иванова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Смерть
22.07.1976