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Шаишникова Анна Киприяновна
Шаишникова Анна Киприяновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1854
Пол
Женский
Отец
Шаишников Киприян Николаевич
Мать
Шаишникова Устинья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1854
Отец:
Шаишников Киприян Николаевич
Мать:
Шаишникова Устинья Ивановна
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