Шаишникова Анна Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Анна Киприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1854

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1854

Отец: Шаишников Киприян Николаевич

Мать: Шаишникова Устинья Ивановна

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