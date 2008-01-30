Жекю Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жекю Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жекю Александр Григорьевич

Мать: Орлова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
30.01.2008

Дочь: Кежина Виолетта Александровна

Отец ребёнка: Кежин Алесандр Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.06.2009

Сын: Кежин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Кежин Алесандр Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.04.2018

Дочь: Кежина Есения Александровна

Отец ребёнка: Кежин Алесандр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кежин Алесандр Евгеньевич

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