Плодистый Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1890
Сын: Михаил?
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
09.09.1892
Сын: Плодистый Иоаким Алексеевич
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
23.12.1894
Сын: Зотик
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
02.05.1898
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
1899
Сын: Плодистый Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
06.05.1900
Сын: Плодистый Дионисий Алексеевич
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Плодистый Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
22.09.1904
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
08.07.1907
Сын: Федор
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)
Смерть
Неизвестно