Плодистый Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистый Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плодистый Михаил Симеонович

Мать: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
12.01.1890

Сын: Михаил?

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
09.09.1892

Сын: Плодистый Иоаким Алексеевич

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Зотик

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
02.05.1898

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
1899

Сын: Плодистый Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
06.05.1900

Сын: Плодистый Дионисий Алексеевич

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
1902

Сын: Плодистый Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
22.09.1904

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
08.07.1907

Сын: Федор

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Силитикия Павловна (Андреевна)

Смерть
Неизвестно

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