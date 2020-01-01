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Прилепский Евстигней

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1921

Дочь: Прилепская Валентина Евстигнеевна

Мать ребёнка: Прилепская Елена

Рождение ребёнка
26.09.1935

Дочь: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна

Мать ребёнка: Прилепская Елена

Рождение ребёнка
1938

Сын: Прилепский Павел Евстигнеевич

Мать ребёнка: Прилепская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилепская Клавдия Евстигнеевна

Мать ребёнка: Прилепская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилепская Анна Евстигнеевна

Мать ребёнка: Прилепская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прилепский Василий Евстигнеевич

Мать ребёнка: Прилепская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прилепский Федор Евстигнеевич

Мать ребёнка: Прилепская Елена

Смерть
Неизвестно
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