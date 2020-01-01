Прилепский Евстигней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1921
Дочь: Прилепская Валентина Евстигнеевна
Мать ребёнка: Прилепская Елена
Рождение ребёнка
26.09.1935
Дочь: Прилепская Колупаева Мария Евстигнеевна
Мать ребёнка: Прилепская Елена
Рождение ребёнка
1938
Сын: Прилепский Павел Евстигнеевич
Мать ребёнка: Прилепская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилепская Клавдия Евстигнеевна
Мать ребёнка: Прилепская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилепская Анна Евстигнеевна
Мать ребёнка: Прилепская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прилепский Василий Евстигнеевич
Мать ребёнка: Прилепская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прилепский Федор Евстигнеевич
Мать ребёнка: Прилепская Елена
Смерть
Неизвестно