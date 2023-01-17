Максимова (Распопова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Распопова) Людмила Викторовна

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Место рождения

Губаха, город Губаха, Пермский край

Дата рождения

30.10.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
04.08.1985

Дочь: Максимова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Дмитриевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.04.1990

Сын: Максимов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Максимов Сергей Дмитриевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Сергей Дмитриевич

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