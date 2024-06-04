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Рождественский Матвей Филлипов

Место рождения

д. Марухта

Дата рождения

03.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Мелания Сергеева

Рождение ребёнка
12.10.1890

Дочь: Рождественский Иоанн Матвеевич

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева

Рождение ребёнка
26.01.1895

Сын: Рождественский Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аниканова (Рождественская) Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева

Рождение ребёнка
01.02.1901

Дочь: Котова (Рождественская) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева

Рождение ребёнка
1903

Сын: Рождественский Семён Матвеевич

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева

Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева

Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: Рождественская Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева

Смерть
Неизвестно

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