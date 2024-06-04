Рождественский Матвей Филлипов
Место рожденияд. Марухта
Дата рождения03.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1890
Дочь: Рождественский Иоанн Матвеевич
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева
Рождение ребёнка
26.01.1895
Сын: Рождественский Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аниканова (Рождественская) Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева
Рождение ребёнка
01.02.1901
Дочь: Котова (Рождественская) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рождественский Семён Матвеевич
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева
Рождение ребёнка
30.03.1906
Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: Рождественская Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеева
Смерть
Неизвестно