(Mirls) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Mirls) ?

(Mirls) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1623 г.р.

Мать

Дети

Около 1671 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Halevi Mirels Meshulam A.B.D. Hamburg Meschullam Salman Zalman

Мать: Mirels (Friedlander) Miriam

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zak Sholem

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zak Sholem

Заблудов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zak Chaim

Отец ребёнка: Zak Sholem

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1671

Дочь: Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom

Отец ребёнка: Zak Sholem

Lithuania

Мы используем куки для улучшения работы сайта.