(Mirls) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zak Sholem
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zak Sholem
Заблудов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zak Chaim
Отец ребёнка: Zak Sholem
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1671
Дочь: Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom
Отец ребёнка: Zak Sholem
Lithuania