Водоватов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водоватов Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинина Елена/Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Водоватова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артюшкина Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Водоватова Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водоватова Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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