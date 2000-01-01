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Мовкаленко Леонид
Мовкаленко Леонид
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Мужской
Отец
Мовкаленко Борис
1884 г.р.
Мать
(Турченкова) Василиса Ивановна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Мовкаленко Борис
Мать:
Василиса Ивановна
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