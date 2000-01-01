Мовкаленко Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Мовкаленко Борис

Мать: Василиса Ивановна

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