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Евдокимов Федор Федорович

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Место рождения

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
01.02.1923

Жена: Евдокимова Евдокия Алексеевна

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.08.1923

Сын: Евдокимов Александр Федорович

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Алексеевна

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1930

Сын: Евдокимов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Алексеевна

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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