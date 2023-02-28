Евдокимов Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1923
Рождение ребёнка
27.08.1923
Сын: Евдокимов Александр Федорович
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Евдокимов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно