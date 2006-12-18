Кудрявцева Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Зинаида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1926

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1950

Сын: Малыгин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыгина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыгина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Яковлевич

Смерть
2003
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