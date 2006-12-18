Кудрявцева Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1926
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1950
Сын: Малыгин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Яковлевич
Смерть
2003