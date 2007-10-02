Васильев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2007

Отец: Васильев Владимир Васильевич

Мать: Васильева Марина Петровна

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