Мирхазов Леон Гилемханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1947
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947
Рождение ребёнка
29.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1982