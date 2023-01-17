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Мирхазов Леон Гилемханович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1947

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947

Отец: Мирхазов Гилемхан Гилемзянович

Мать: Мирхазова Фаузия Хасановна

Рождение ребёнка
29.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1982
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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