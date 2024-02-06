Егорушкова Агриппина Александровна
Место рожденияд. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Смерть
Неизвестно