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Сергеева Надежда Федоровна

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Место рождения

страна Кыргызстан(Киргизия)г.Бишкек(Фрунзе) Чуйская долина Сокулукский р-он,село Маловодное ул.Кирова 118

Дата рождения

19.09.1946 ст.

Дата смерти

18.05.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

страна Кыргызстан(Киргизия)г.Бишкек(Фрунзе) Чуйская долина Сокулукский р-он,село Маловодное ул.Кирова 118
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сергеев Александр Петрович

Смерть
18.05.2022
Кыргызстан Сокулукский район,село Маловодное ул.Кирова 118
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