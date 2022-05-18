Сергеева Надежда Федоровна
Место рождениястрана Кыргызстан(Киргизия)г.Бишкек(Фрунзе) Чуйская долина Сокулукский р-он,село Маловодное ул.Кирова 118
Дата рождения19.09.1946 ст.
Дата смерти18.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
19.09.1946 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
страна Кыргызстан(Киргизия)г.Бишкек(Фрунзе) Чуйская долина Сокулукский р-он,село Маловодное ул.Кирова 118
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сергеев Александр Петрович
Смерть
18.05.2022
Кыргызстан Сокулукский район,село Маловодное ул.Кирова 118