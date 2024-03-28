Густарева Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Густарева Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густарева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Густарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густарева Инна Михайловна

Отец ребёнка: Густарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Густарев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Густарев Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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